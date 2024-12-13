Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Şık bir restoranda bolca para ödeyeceğiniz yemeklerin yaratıcı ve özel tarzlarla sunulmasını istersiniz elbet! Ancak bazı restoranlar var ki sınırı fena halde aşıyor. Hem midenizi hem de hayal gücünüzü zorlayacak sunumlarla iştah kapatan turumuza hazır olun. Sizin için Reddit'ten derlediğimi sunumlar arasında favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. İlk sırada: "Önce yemeğin rahatı, sonra müşterinin damağı" diyen bir işletme var.
2. Endonezya mutfağına büyük saygısızlık: Meşhur köfte çorbası bakso hiç böyle sunulmamıştı.
3. Taşta sıcak sunum da günden güne popülerliğini artırıyor.
4. Ev rahatlığındaki bu fish and chips sunumu ise İngiltere'den
5. Kiminin payına tava kiminin payına kürek düşmüş...
6. Bu kadarı da fazla ama!
7. Bitirene ödül...
8. Peki, plaj terliğinin konuyla ne ilgisi var?
9. Çamaşır serer gibi...
10. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
11. Tavada sunulmasını geçtik de biraz fazla karışık ve özensiz gibi görünüyor.
12. Kürekte sunumları özlediğinize hiç şüphemiz yok...
13. Bu da bizden, siz de yılbaşını kendi tarzınıla renklendirin!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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