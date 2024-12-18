X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre İstanbul'un İlçeleri İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

Yapay zeka asistanları son yıllarda teknolojiyi takip eden herkesi şaşırtan buluşlardan. Ancak yazılı olarak başlayan bu teknoloji, görsel hatta video bile üretmeye başladı. En son halka açılan teknoloji ise X'in Grok'u. Grok'ta Midjourney gibi tek bir komutla oldukça gerçekçi görsellere ulaşabiliyorsunuz. Biz de bu yeni yapay zeka asistanına İstanbul'un bazı ilçeleri insan olsa nasıl görünürdü diye sorduk.