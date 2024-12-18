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X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre İstanbul'un İlçeleri İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre İstanbul'un İlçeleri İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2024 - 15:14

Yapay zeka asistanları son yıllarda teknolojiyi takip eden herkesi şaşırtan buluşlardan. Ancak yazılı olarak başlayan bu teknoloji, görsel hatta video bile üretmeye başladı. En son halka açılan teknoloji ise X'in Grok'u. Grok'ta Midjourney gibi tek bir komutla oldukça gerçekçi görsellere ulaşabiliyorsunuz. Biz de bu yeni yapay zeka asistanına İstanbul'un bazı ilçeleri insan olsa nasıl görünürdü diye sorduk.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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