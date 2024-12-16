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İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Açık Yüreklilikle Anlatan Kişiler

İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Açık Yüreklilikle Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2024 - 16:54

Bazıları insanların zamanla sevildiğini söylese de insan ilişkilerinde ilk intiba çok önemli. Bu yüzden flört aşamasındaki ilk buluşmada, yabancıların deyimiyle 'first date' olayında herkes en iyi versiyonunu sunmaya çalışır. Ancak bazen işler istendiği gibi gitmez. Twitter'da da ilk buluşma rezaletleri soruldu. Oldukça ilginç yanıtlar geldi.

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Soru şöyle;

Soru şöyle;
twitter.com

Yanıtlar da bu şekilde...

Yanıtlar da bu şekilde...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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