İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Açık Yüreklilikle Anlatan Kişiler
İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Açık Yüreklilikle Anlatan Kişiler
Bazıları insanların zamanla sevildiğini söylese de insan ilişkilerinde ilk intiba çok önemli. Bu yüzden flört aşamasındaki ilk buluşmada, yabancıların deyimiyle 'first date' olayında herkes en iyi versiyonunu sunmaya çalışır. Ancak bazen işler istendiği gibi gitmez. Twitter'da da ilk buluşma rezaletleri soruldu. Oldukça ilginç yanıtlar geldi.
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Soru şöyle;
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Yanıtlar da bu şekilde...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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