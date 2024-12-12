Hamile Eşine Kahvaltı Hazırlayan Adama Yapılan İğrenç Yorumlar

Sosyal medyayı genelde severek kullansak da kimi durumlarda insanların içindeki irini dökmesine de sık sık şahit oluyoruz. Bu kadar boş insanın fikrini ifade etmesine gerek var mı diye evrensel kavramları sorguluyoruz. Bir Instagram postunda ise hamile olan eşine kahvaltı hazırlayan kocanın videosu vardı. Ancak gelen yorumlar sinir zıplatan türden...