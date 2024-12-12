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Hamile Eşine Kahvaltı Hazırlayan Adama Yapılan İğrenç Yorumlar

Hamile Eşine Kahvaltı Hazırlayan Adama Yapılan İğrenç Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2024 - 16:16

Sosyal medyayı genelde severek kullansak da kimi durumlarda insanların içindeki irini dökmesine de sık sık şahit oluyoruz. Bu kadar boş insanın fikrini ifade etmesine gerek var mı diye evrensel kavramları sorguluyoruz. Bir Instagram postunda ise hamile olan eşine kahvaltı hazırlayan kocanın videosu vardı. Ancak gelen yorumlar sinir zıplatan türden...

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Nabi isimli X kullanıcısı bu posta Instagram'da rastlamış.

Nabi isimli X kullanıcısı bu posta Instagram'da rastlamış.

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Yorumlar ise şu şekilde;

Yorumlar ise şu şekilde;

Bol bol aşağılama mevcut.

Bol bol aşağılama mevcut.

Kadınların olumsuz yorumları ayrıca şoke etti.

Kadınların olumsuz yorumları ayrıca şoke etti.
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Eski insanlar goygoyu olmazsa olmaz.

Eski insanlar goygoyu olmazsa olmaz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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