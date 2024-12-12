onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre Şehirler Birer İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre Şehirler Birer İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2024 - 15:38

Yapay zeka asistanları tüm teknoloji devlerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Artık sadece yazılı değil görselli hatta videolu seçenekler de mevcut. En son halka açılan teknoloji ise X'in Grok'u. Grok'ta tek bir komutla oldukça gerçekçi görsellere ulaşabiliyorsunuz. Biz de bu yeni yapay zeka asistanına belli başlı illerimizin insan olsalar nasıl görüneceğini sorduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir

İzmir

Ankara

Ankara

Trabzon

Trabzon

Antalya

Antalya

Diyarbakır

Diyarbakır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konya

Konya

Kocaeli

Kocaeli

Bursa

Bursa

Adana

Adana

İstanbul

İstanbul

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın