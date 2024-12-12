X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre Şehirler Birer İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?

Yapay zeka asistanları tüm teknoloji devlerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Artık sadece yazılı değil görselli hatta videolu seçenekler de mevcut. En son halka açılan teknoloji ise X'in Grok'u. Grok'ta tek bir komutla oldukça gerçekçi görsellere ulaşabiliyorsunuz. Biz de bu yeni yapay zeka asistanına belli başlı illerimizin insan olsalar nasıl görüneceğini sorduk.