X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre Şehirler Birer İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?
X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a Göre Şehirler Birer İnsan Olsa Nasıl Görünürdü?
Yapay zeka asistanları tüm teknoloji devlerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Artık sadece yazılı değil görselli hatta videolu seçenekler de mevcut. En son halka açılan teknoloji ise X'in Grok'u. Grok'ta tek bir komutla oldukça gerçekçi görsellere ulaşabiliyorsunuz. Biz de bu yeni yapay zeka asistanına belli başlı illerimizin insan olsalar nasıl görüneceğini sorduk.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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