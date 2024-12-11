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X'in Yapay Zekası Grok'ta Oluşturdukları Görsellerle Güldüren Kişiler

X'in Yapay Zekası Grok'ta Oluşturdukları Görsellerle Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2024 - 16:30

Teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları sürüyor. Milyar dolarlık şirketler her yeni güncellemede yapay zeka asistanlarını hem daha gerçekçi hem de daha kullanışlı hale getiriyor. Yapay zekaya adım atan isimlerin başında da Elon Musk geliyor. Musk'ın sahip olduğu eski adıyla Twitter, yeni adı X olan platformda Grok isimli bir yapay zeka asistanı da bulunuyor. Üstelik Grok ücretsiz bir şekilde yapay zekayla görseller oluşturuyor. Bizim de aklımız ilk goygoya bastığı için ortaya oldukça komik görseller de çıktı.

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Mizahşörler deyim yerindeyse döktürdü.

Mizahşörler deyim yerindeyse döktürdü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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