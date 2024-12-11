X'in Yapay Zekası Grok'ta Oluşturdukları Görsellerle Güldüren Kişiler

Teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları sürüyor. Milyar dolarlık şirketler her yeni güncellemede yapay zeka asistanlarını hem daha gerçekçi hem de daha kullanışlı hale getiriyor. Yapay zekaya adım atan isimlerin başında da Elon Musk geliyor. Musk'ın sahip olduğu eski adıyla Twitter, yeni adı X olan platformda Grok isimli bir yapay zeka asistanı da bulunuyor. Üstelik Grok ücretsiz bir şekilde yapay zekayla görseller oluşturuyor. Bizim de aklımız ilk goygoya bastığı için ortaya oldukça komik görseller de çıktı.