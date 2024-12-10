Yeni Video Üretme Modeli Sora'ya Göre Oluşturulan Türkiye Manzaraları Ağzınızı Açık Bırakacak
Yeni Video Üretme Modeli Sora'ya Göre Oluşturulan Türkiye Manzaraları Ağzınızı Açık Bırakacak
Yapay zeka teknolojisi tartışmalı bir konu. Üretilen görsellerin ve seslerinin kullanımının etik olup olmadığı, oluşturulan medyanın kötü amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı ve elbette istihdam açısından olumsuz etkileyeceği sektörler uzun süredir konuşuluyor. Ancak yapay zeka araçlarının yeni güncellemelerinde ortaya çıkanlar her seferinde teknoloji meraklılarını olumlu anlamda şaşırtıyor. Sengpt isimli X hesabı Openai'nin video üretme modeli Sora'nın kullanıma açılmasıyla bazı denemeler yaptı. Sonuçlar ilginç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sora kullanıma açıldı ve video üretebilen bu yapay zeka teknolojiyi çok ilerilere taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk erkeği ve çay
Türk askeri
Bir başka çiftimiz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir başka Türk kızı
Sora gözünden İstiklal
Kapalıçarşı
Nine ve torunları...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın