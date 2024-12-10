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Yeni Video Üretme Modeli Sora'ya Göre Oluşturulan Türkiye Manzaraları Ağzınızı Açık Bırakacak

Yeni Video Üretme Modeli Sora'ya Göre Oluşturulan Türkiye Manzaraları Ağzınızı Açık Bırakacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2024 - 11:41

Yapay zeka teknolojisi tartışmalı bir konu. Üretilen görsellerin ve seslerinin kullanımının etik olup olmadığı, oluşturulan medyanın kötü amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı ve elbette istihdam açısından olumsuz etkileyeceği sektörler uzun süredir konuşuluyor. Ancak yapay zeka araçlarının yeni güncellemelerinde ortaya çıkanlar her seferinde teknoloji meraklılarını olumlu anlamda şaşırtıyor. Sengpt isimli X hesabı Openai'nin video üretme modeli Sora'nın kullanıma açılmasıyla bazı denemeler yaptı. Sonuçlar ilginç.

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Sora kullanıma açıldı ve video üretebilen bu yapay zeka teknolojiyi çok ilerilere taşıdı.

Sora kullanıma açıldı ve video üretebilen bu yapay zeka teknolojiyi çok ilerilere taşıdı.

Bir kullanıcı da komutlarla yeni videolar oluşturdu.

Türk erkeği ve çay

Türk askeri

Bir başka çiftimiz

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Bir başka Türk kızı

Sora gözünden İstiklal

Kapalıçarşı

Nine ve torunları...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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