Yabancılar "Türkler Neden Her Yaptıkları İşi Şova Döküyor?" Sorusunu Tartışıyor
Yabancılar "Türkler Neden Her Yaptıkları İşi Şova Döküyor?" Sorusunu Tartışıyor
Sosyal medya mecralarında dünyada en üst sıralardayız. Aynı zamanda yeni medyaya sürekli viral içerik üreten milletlerdeniz. Nusret'in et şovlarıyla başlayan videolar, sokak arasındaki köftecinin uçarak köfte yapmasına, sıradan çalışanın dans ederek işini yapmasına veya en basit bir işe bile renk katmasıyla sonuçlandı. Yabancılar da bunun sebebini merak etmeye başladı.
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Bir kullanıcı da neden her işte Maraş Dondurmacısı gibi davrandığımızı merak etti.
Felsefi yanıtlar da geldi.
Eğlence katan da...
Boş işler bunlar diyen oldu.
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Türklere bir işin sıkıcı bir şekilde yapılmasının verdiği ızdırap da capse döküldü.
Gelelim acı ama gerçeklere...
Bizi bizden daha iyi analiz eden bir yabancı...
Konuş Mustafa!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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