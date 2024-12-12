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Yabancılar "Türkler Neden Her Yaptıkları İşi Şova Döküyor?" Sorusunu Tartışıyor

Yabancılar "Türkler Neden Her Yaptıkları İşi Şova Döküyor?" Sorusunu Tartışıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2024 - 13:53

Sosyal medya mecralarında dünyada en üst sıralardayız. Aynı zamanda yeni medyaya sürekli viral içerik üreten milletlerdeniz. Nusret'in et şovlarıyla başlayan videolar, sokak arasındaki köftecinin uçarak köfte yapmasına, sıradan çalışanın dans ederek işini yapmasına veya en basit bir işe bile renk katmasıyla sonuçlandı. Yabancılar da bunun sebebini merak etmeye başladı.

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Aksaray'da sildiği camla sanat yapan genç dünya çapında viral oldu.

Bir kullanıcı da neden her işte Maraş Dondurmacısı gibi davrandığımızı merak etti.

Bir kullanıcı da neden her işte Maraş Dondurmacısı gibi davrandığımızı merak etti.

Felsefi yanıtlar da geldi.

Felsefi yanıtlar da geldi.
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Eğlence katan da...

Eğlence katan da...
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İşinden yakınmak yerine, onu kendisi için keyifli hale getirmeyi tercih ediyor.

Boş işler bunlar diyen oldu.

Boş işler bunlar diyen oldu.
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Eğer sadece devam etseydi çok daha fazlasını başarabilirdi. Bu kadar çok zamanın tamamen boşa harcanmasını izlemek sinir bozucu.

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Türklere bir işin sıkıcı bir şekilde yapılmasının verdiği ızdırap da capse döküldü.

Türklere bir işin sıkıcı bir şekilde yapılmasının verdiği ızdırap da capse döküldü.
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Türkler bir şeyi dondurma şovuna dönüştürmeden normal bir şekilde yapmak zorunda kaldıklarında

Gelelim acı ama gerçeklere...

Gelelim acı ama gerçeklere...
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Bu, beceri edinme isteği ile ekonomik konum arasındaki bir uyumsuzluktur. Bu nedenle, beceri edinimlerini daha kötü kullanan toplumlar buna daha fazla sahip olacaktır.

Bizi bizden daha iyi analiz eden bir yabancı...

Bizi bizden daha iyi analiz eden bir yabancı...
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Yüksek işsizlik, en çok çalışan insanların çok rekabetçi bir ortamda hayatta kalmasına yol açıyor. En azından kısmen.

Osmanlı loncaları döneminden kalma Türk fütüvvet kültürü de bir etken olabilir

Konuş Mustafa!

Konuş Mustafa!
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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'Çünkü sevilme ve beğenilme içgüdüsünden yoksun olarak büyürler. Ne kadar çok dikkat çekmeye çalışırlarsa, o kadar çok başarırlar.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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garibann

sıkıcı işleriniz kaçınılmazsa zevk almaya bakın

azattiq

Oğuzhan, Konuş Mustafa! yorumuyla onedio sahiplerine gönderme mi yaptı acaba