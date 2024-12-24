iPhone'lar Neden Android Telefonlardan Daha Pahalıya Satılıyor?

Akıllı telefon pazarında iPhone ve Android telefonlar arasındaki fiyat farkı uzun zamandır tartışma konusu. Apple kullanıcılarının yüksek fiyatları göz ardı ederek her yıl yeni modellere geçiş yapması, Android kullanıcılarının gözünde her zaman bir soru işareti olmuştur. Sahiden, değer mi bu kadar paraya dersiniz? Gelin birlikte inceleyelim.