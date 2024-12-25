Bu Yıl Google Aramalarda En Çok Artış Gösteren Kelimeler Belli Oldu: Çoğu Yasa Dışı Bahis Sitesi!

2024'ün sonlarına yaklaştık. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Koca bir yılı bitirirken Google Türkiye aramalarında bu yıl en çok artış gösteren kelimeleri sizinle paylaşmamak olmazdı... Bildiğiniz gibi Google, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının arama trendlerini yayınladı.

Zirvede Temu'nun yer aldığı tabloda, arama hacmi en çok artan 20 kelimeden 13'ü bahis sitesi oldu. Tablonun durumu sosyal medya kullanıcıları tarafından da endişeyle yorumlandı.

Kaynak