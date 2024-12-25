Bu Yıl Google Aramalarda En Çok Artış Gösteren Kelimeler Belli Oldu: Çoğu Yasa Dışı Bahis Sitesi!
Bu Yıl Google Aramalarda En Çok Artış Gösteren Kelimeler Belli Oldu: Çoğu Yasa Dışı Bahis Sitesi!
2024'ün sonlarına yaklaştık. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Koca bir yılı bitirirken Google Türkiye aramalarında bu yıl en çok artış gösteren kelimeleri sizinle paylaşmamak olmazdı... Bildiğiniz gibi Google, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının arama trendlerini yayınladı.
Zirvede Temu'nun yer aldığı tabloda, arama hacmi en çok artan 20 kelimeden 13'ü bahis sitesi oldu. Tablonun durumu sosyal medya kullanıcıları tarafından da endişeyle yorumlandı.
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Google Trends ile yapılan analiz sonucunda Google Türkiye’de bu yılın arama hacmi en çok artış gösteren kelimeleri belli oldu.
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Uygun fiyatlı alışveriş sitesi ''Temu'', bu yıl Google Türkiye aramalarında arama hacmi en çok artış gösteren kelime oldu.
Ancak listede yer alan 20 kelimeden 13'ünün yasa dışı bahis sitesi olması endişe uyandırdı.
İşte, bu yıl Google Türkiye aramalarında en çok artış gösteren kelimeler👇
Şimdi gelin, sosyal medyada bu tabloya kim ne demiş birlikte bakalım👇
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