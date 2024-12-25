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Bu Yıl Google Aramalarda En Çok Artış Gösteren Kelimeler Belli Oldu: Çoğu Yasa Dışı Bahis Sitesi!

Bu Yıl Google Aramalarda En Çok Artış Gösteren Kelimeler Belli Oldu: Çoğu Yasa Dışı Bahis Sitesi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 21:05

2024'ün sonlarına yaklaştık. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Koca bir yılı bitirirken Google Türkiye aramalarında bu yıl en çok artış gösteren kelimeleri sizinle paylaşmamak olmazdı... Bildiğiniz gibi Google, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının arama trendlerini yayınladı.

Zirvede Temu'nun yer aldığı tabloda, arama hacmi en çok artan 20 kelimeden 13'ü bahis sitesi oldu. Tablonun durumu sosyal medya kullanıcıları tarafından da endişeyle yorumlandı.

Kaynak

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Google Trends ile yapılan analiz sonucunda Google Türkiye’de bu yılın arama hacmi en çok artış gösteren kelimeleri belli oldu.

Google Trends ile yapılan analiz sonucunda Google Türkiye’de bu yılın arama hacmi en çok artış gösteren kelimeleri belli oldu.

Uygun fiyatlı alışveriş sitesi ''Temu'', bu yıl Google Türkiye aramalarında arama hacmi en çok artış gösteren kelime oldu.

Uygun fiyatlı alışveriş sitesi ''Temu'', bu yıl Google Türkiye aramalarında arama hacmi en çok artış gösteren kelime oldu.

Ancak listede yer alan 20 kelimeden 13'ünün yasa dışı bahis sitesi olması endişe uyandırdı.

Ancak listede yer alan 20 kelimeden 13'ünün yasa dışı bahis sitesi olması endişe uyandırdı.

İşte, bu yıl Google Türkiye aramalarında en çok artış gösteren kelimeler👇

İşte, bu yıl Google Türkiye aramalarında en çok artış gösteren kelimeler👇
x.com

  • Temu %2850

  • Now TV %1750

  • Bahis sitesi 1 %1600

  • Bahis sitesi 2 %1450

  • Bahis sitesi 3 %1200

  • Bahis sitesi 4 %1000

  • Bahis sitesi 5 %850

  • Bahis sitesi 6 %800

  • Bahis sitesi 7 %750

  • Bahis sitesi 8 %700

  • Bahis sitesi 9 %700

  • Türkiye Karadağ %650

  • Dijital Vergi Dairesi %650

  • Bahis sitesi 10 %600

  • Bahis sitesi 11 %550

  • Bahis sitesi 12 %450

  • Bahis sitesi 13 %450

  • Hudutsuz Sevda %400

  • Mike Tyson %350

  • Deha %350

Kaynak

Şimdi gelin, sosyal medyada bu tabloya kim ne demiş birlikte bakalım👇

Şimdi gelin, sosyal medyada bu tabloya kim ne demiş birlikte bakalım👇
twitter.com
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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