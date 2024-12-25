15 Temmuz Darbe Girişimi: Yargıtay 31 Er Hakkında Verilen Müebbet Hapis Cezasını Bozdu
15 Temmuz Darbe Girişimi: Yargıtay 31 Er Hakkında Verilen Müebbet Hapis Cezasını Bozdu
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla müebbet hapis cezası alan 31 er hakkındaki kararı bozarak tahliyeye hükmetti. Yargıtay, başsavcılığın 'sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı' itirazını geçerli bularak kararını verdi.
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FETÖ’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Türk Telekom baskını ile Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin görülen davada 7 rütbeli sanığa 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 32 ere ise müebbet hapis cezası verilmişti. 1 er ise beraat etmişti.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 32 er hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, erler hakkında onanan cezaya itiraz etti. Başsavcılık, "sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı", "anayasayı ihlal" suçu bakımından ise "kaçınılmaz hataya düştükleri" gerekçesiyle hükümlerin bozulması talebinde bulundu.
Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde bularak, sanık erlerden 31'i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliyesine karar verdi. Dosyası ayrılan 1 er için kararın ise daha sonra verileceği açıklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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9 senedir boşu boşuna yattı çocuklar demek ki yoksa bu feto dalgasına kimseye acımazlardı, ne hayalleri vardı çok yazık
eee tazminat ödeyecek mi hükümet bu erlere, yok pardon dicekler her zaman ki gibi