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AK Parti’ye Yakınlığı ile Bilinen Sendikadan Asgari Ücret Açıklaması: "Yeniden Belirlensin"

AK Parti’ye Yakınlığı ile Bilinen Sendikadan Asgari Ücret Açıklaması: "Yeniden Belirlensin"

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2024 - 17:35

Türkiye’de 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanması işverenler dışında kimseyi memnun etmedi. TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamada, yeni asgari ücretin kabul edilmez olduğu vurgulanırken, AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ de asgari ücreti yeterli bulmadı. HAK-İŞ Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

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Sendikadan yazılı olarak yapılan açıklamada, “Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır" ifadesi kullanıldı.

Sendikadan yazılı olarak yapılan açıklamada, “Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır" ifadesi kullanıldı.

İşçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğu, komisyonun katılımcı bir anlayışla dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, "Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir” denildi.

İşçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğu, komisyonun katılımcı bir anlayışla dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, "Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir” denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik yapısının eleştirildiği açıklamada, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik yapısının eleştirildiği açıklamada, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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