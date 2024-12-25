AK Parti’ye Yakınlığı ile Bilinen Sendikadan Asgari Ücret Açıklaması: "Yeniden Belirlensin"

Türkiye’de 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanması işverenler dışında kimseyi memnun etmedi. TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamada, yeni asgari ücretin kabul edilmez olduğu vurgulanırken, AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ de asgari ücreti yeterli bulmadı. HAK-İŞ Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.