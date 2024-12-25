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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Rest Çekti

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Rest Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 16:01

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan işçi tarafı TÜRK-İŞ, yeni bir açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. “Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacağız” diyen Atalay, açıklanan rakamdan haberlerinin olmadığını ifade etti.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bir açıklama yaparak asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına tepki gösterdi. Atalay, 24 Aralık Salı günü açıklanan rakamdan haberlerinin olmadıklarını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bir açıklama yaparak asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına tepki gösterdi. Atalay, 24 Aralık Salı günü açıklanan rakamdan haberlerinin olmadıklarını belirtti.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirmiş ve talep ettikleri rakamın 29 bin 585 TL olduğunu ifade etmişti.

“Bizi toplantıya bir daha çağırmasınlar” diyen Atalay, adil düzenleme yapılmasını talep etti.

“Bizi toplantıya bir daha çağırmasınlar” diyen Atalay, adil düzenleme yapılmasını talep etti.

Atalay, “Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacağız' dedi.

"Üç toplantı yapıldı burada önümüze rakam getirmediler."

"Üç toplantı yapıldı burada önümüze rakam getirmediler."

'Bize şu rakamı uygun görüyoruz diye rakam getirmediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ'in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize 2 saat kala haber verdiler. Bakan beyle konuştuk, toplantı var dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, toplantıya katılmayacağız dedik.'

"Dün akşam rakamdan haberimiz yoktu."

"Dün akşam rakamdan haberimiz yoktu."

'Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alınmış. 2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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