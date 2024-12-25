TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Rest Çekti

'Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alınmış. 2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi.'