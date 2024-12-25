TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Rest Çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Rest Çekti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan işçi tarafı TÜRK-İŞ, yeni bir açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. “Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacağız” diyen Atalay, açıklanan rakamdan haberlerinin olmadığını ifade etti.
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bir açıklama yaparak asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına tepki gösterdi. Atalay, 24 Aralık Salı günü açıklanan rakamdan haberlerinin olmadıklarını belirtti.
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“Bizi toplantıya bir daha çağırmasınlar” diyen Atalay, adil düzenleme yapılmasını talep etti.
"Üç toplantı yapıldı burada önümüze rakam getirmediler."
"Dün akşam rakamdan haberimiz yoktu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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