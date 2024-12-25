Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Yorumu: "En Az 24 Bin 653 Lira Olmalıydı"
Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Yorumu: "En Az 24 Bin 653 Lira Olmalıydı"
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olması kimseyi memnun etmedi. Beklentiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında asgari ücret artışı olacağı yönündeydi ancak o da olmadı. Son dönemin en çok takip edilen ekonomistlerinden Mahfi Eğilmez, yeni asgari ücreti yorumladı ve yapılan yüzde 30’luk zammın yeterli olmadığını söyledi. Eğilmez, asgari ücretin en az 24 bin 653 lira olması gerektiğini ifade etti.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının protesto ederek katılmadığı sürpriz toplantı sonrasında 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olmasına karar vermişti.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi sitesinde yazdığı köşe yazısında yeni asgari ücretin yeterli olmadığını ifade etti.
Eğilmez, hükümetin Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 enflasyonunu dikkate alarak yüzde 30 oranında zam yaptığını ancak hesabın doğru olmadığını belirtti.
“Çünkü ücret bir yıl boyunca her ay alınıyor ve fiyatlar da aynı sürede her ay değişiyor. 2024 ortalaması yüzde 60, 2025 tahmini ortalaması yüzde 30 olduğuna göre bunların ortalaması yüzde 45 eder.”
Mahfi Eğilmez, hesabın doğru yapılması ve yüzde 45 oranının baz alınması durumunda asgari ücretin en az 24 bin 653 liraya yükselmesi gerektiğini açıkladı.
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Ünlü ekonomist ayrıca, hükümetin yeniden değerleme oranının da yüzde 43,93 olduğunu hatırlatarak,” Devlet, sermaye sahiplerine, varlıklarını yüzde 44 oranında değerleme imkânı tanıyor ama konu ücrete gelince emeğin yeniden değerlenmesini yüzde 30’da tutuyor.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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