Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Yorumu: "En Az 24 Bin 653 Lira Olmalıydı"

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olması kimseyi memnun etmedi. Beklentiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında asgari ücret artışı olacağı yönündeydi ancak o da olmadı. Son dönemin en çok takip edilen ekonomistlerinden Mahfi Eğilmez, yeni asgari ücreti yorumladı ve yapılan yüzde 30’luk zammın yeterli olmadığını söyledi. Eğilmez, asgari ücretin en az 24 bin 653 lira olması gerektiğini ifade etti.