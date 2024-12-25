İstanbullular Dikkat: Valilik İlçe İlçe Sayarak Fırtına Uyarısında Bulundu
İstanbullular Dikkat: Valilik İlçe İlçe Sayarak Fırtına Uyarısında Bulundu
İstanbul Valiliği, 26 Aralık Perşembe günü için megakente fırtına uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda, hangi ilçelerde fırtınanın etkili olacağı paylaşıldı. Perşembe sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası'nda kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edildi. Yapılan uyarıda, rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği dile getirildi.
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İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 27 Aralık Perşembe gününe dikkat çekildi.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda fırtınanın özellikle etkili olacağı ilçeler sıralandı.
Meteorolojinin uyarı haritasında, 26 Aralık Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'na sarı kodlu uyarı verildi.
Öte yandan mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın cuma gününden itibaren bazı kentlerde mevsim normalleri civarına ineceği; bazı kentlerde ise mevsim normallerinin altına ineceği vurgulandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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