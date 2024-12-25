İstanbullular Dikkat: Valilik İlçe İlçe Sayarak Fırtına Uyarısında Bulundu

İstanbul Valiliği, 26 Aralık Perşembe günü için megakente fırtına uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda, hangi ilçelerde fırtınanın etkili olacağı paylaşıldı. Perşembe sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası'nda kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edildi. Yapılan uyarıda, rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği dile getirildi.