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Karadeniz'de Korku Dolu Anlar: İki Farklı Gemi Fırtına Sebebiyle Ortadan İkiye Bölündü

Karadeniz'de Korku Dolu Anlar: İki Farklı Gemi Fırtına Sebebiyle Ortadan İkiye Bölündü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 15:06

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Karadeniz yoğun yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Özelikle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Kırım Kerç Boğazı’nda korku dolu anlar yaşandı. İki farklı gemi yürekleri ağza getiren bir kaza yaşadı. O anlar mürettebat tarafından kaydedildi.

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Kırım Kerç Boğazı’nda Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli iki gemi ortadan ikiye bölündü.

Kırım Kerç Boğazı’nda Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli iki gemi ortadan ikiye bölündü.

Yetkililerin, römorkörle personellerin tahliyesi için çalışmalara başladığı bildirilirken o anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Yetkililerin, römorkörle personellerin tahliyesi için çalışmalara başladığı bildirilirken o anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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