Karadeniz'de Korku Dolu Anlar: İki Farklı Gemi Fırtına Sebebiyle Ortadan İkiye Bölündü

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Kırım Kerç Boğazı’nda Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli iki gemi ortadan ikiye bölündü.
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Yetkililerin, römorkörle personellerin tahliyesi için çalışmalara başladığı bildirilirken o anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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