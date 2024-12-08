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Daha Önce Bir Kuş Sürüsünün Uçağa Çarpma Anını Görmüş müydünüz?

Daha Önce Bir Kuş Sürüsünün Uçağa Çarpma Anını Görmüş müydünüz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 10:05 Son Güncelleme: 08.12.2024 - 10:27

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Seyir halindeki uçağın, kuş sürüsüyle karşılaşması son derece tehlikeli bir durumdur. Bu, uçuş güvenliğini ciddi anlamda tehdit eder ve uçak motorlarının ağır hasar görmesine neden olabilir. Kuş sürüsüyle çarpışma, uçuş esnasında meydana gelebilecek en kritik durumlardan biridir. Bu durum, pilotların ve uçuş ekibinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini gerektirir. Kuşların uçağın motorlarına girmesi, motorun durmasına ve uçağın kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir. Bu tür durumlar, pek çok kişinin korkulu rüyasıdır.

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Bir kuş sürüsünün uçağa çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Bir kuş sürüsünün uçağa çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Tüm kuşların zarar gördüğü o anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

Tüm kuşların zarar gördüğü o anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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