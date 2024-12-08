Daha Önce Bir Kuş Sürüsünün Uçağa Çarpma Anını Görmüş müydünüz?

Seyir halindeki uçağın, kuş sürüsüyle karşılaşması son derece tehlikeli bir durumdur. Bu, uçuş güvenliğini ciddi anlamda tehdit eder ve uçak motorlarının ağır hasar görmesine neden olabilir. Kuş sürüsüyle çarpışma, uçuş esnasında meydana gelebilecek en kritik durumlardan biridir. Bu durum, pilotların ve uçuş ekibinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini gerektirir. Kuşların uçağın motorlarına girmesi, motorun durmasına ve uçağın kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir. Bu tür durumlar, pek çok kişinin korkulu rüyasıdır.