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Güzel Taktik: Bir 'Biyoenerji Koçu' Rüzgardan Uçan Yaprakları Kendisinin Yönlendirdiğini İddia Ettİ

Güzel Taktik: Bir 'Biyoenerji Koçu' Rüzgardan Uçan Yaprakları Kendisinin Yönlendirdiğini İddia Ettİ

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 19:14

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Son zamanlarda, 'enerji' ve 'biyoenerji' gibi terimler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Spiritüalizm alanına olan merak ve ilgi gözle görülür şekilde artıyor. Bu kavramlar, hayatımızın birçok alanında kendini göstermeye başladı ve popülerliği giderek artıyor. Bunda özellikle sosyal medyanın etkisi de büyük. İnsanlar herhangi bir şeye umut bağlamak istiyor.

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Kendisini 'biyoenerji uzmanı' olarak tanıtan bir adam, rüzgarda savrulan yaprakları kendisinin hareket ettirdiğini iddia etti.

Kendisini 'biyoenerji uzmanı' olarak tanıtan bir adam, rüzgarda savrulan yaprakları kendisinin hareket ettirdiğini iddia etti.

"Gerçek bir biyoenerji uzmanı neler yapabilir, izleyin" diyerek paylaştığı video izleyenlerin beynini yaktı.

"Gerçek bir biyoenerji uzmanı neler yapabilir, izleyin" diyerek paylaştığı video izleyenlerin beynini yaktı.

İşte o video

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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