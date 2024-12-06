Güzel Taktik: Bir 'Biyoenerji Koçu' Rüzgardan Uçan Yaprakları Kendisinin Yönlendirdiğini İddia Ettİ

Son zamanlarda, 'enerji' ve 'biyoenerji' gibi terimler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Spiritüalizm alanına olan merak ve ilgi gözle görülür şekilde artıyor. Bu kavramlar, hayatımızın birçok alanında kendini göstermeye başladı ve popülerliği giderek artıyor. Bunda özellikle sosyal medyanın etkisi de büyük. İnsanlar herhangi bir şeye umut bağlamak istiyor.