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Terapi Gibi: Ayçiçeğinden Çekirdek Hasadı Yapan Kadının O Anlarını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Terapi Gibi: Ayçiçeğinden Çekirdek Hasadı Yapan Kadının O Anlarını İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 19:42

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Tarım, her bir aşamasında özverili bir çaba ve titiz bir emek isteyen bir sektör. Bu alanda faaliyet göstermek, toprağın derinliklerine kadar inen bir disiplin ve sabır gerektirir. Bir tohumun toprağa ekilmesinden, filizlenip büyümesine, meyve vermesine ve sonunda hasat edilmesine kadar geçen süreç. Her bir adımında dikkat ve özen ister. Bu nedenle, tarımın her bir alanında çalışanların emeği yadsınamaz.

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Ayçiçeği çekirdeği hasadı sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Ayçiçeği çekirdeği hasadı sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Tüm çekirdeklerin saniyeler içinde ayıklandığı o anlar izleyenlere terapi gibi geldi.

Tüm çekirdeklerin saniyeler içinde ayıklandığı o anlar izleyenlere terapi gibi geldi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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