Rapçi Ege! Kimdir? Rapçi Ege Wav Kaç Yaşında, Gerçek İsmi Ne?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
28.12.2025 - 08:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında bu kez genç yaşta rap dünyasında adını duyuran EGE! (ege_wav) yer aldı. EGE WAV, sosyal medyada da hızla yükselmişti. 

Peki, EGE! kimdir, gerçek adı ne?

Rapçi EGE! Kimdir?

Ege, ya da sosyal medya kullanıcı adıyla ege_wav, genç yaşta müzik kariyerine adım atmış bir rapçidir. Dijital platformlarda yayınladığı şarkılar sayesinde kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başaran Ege özellikle gençler arasında oldukça popülerdir.

EGE!'nin Gerçek Adı Ne?

Rapçi Ege!'in gerçek adı Ege Karataşlı'dır.

Rapçi Ege Kaç Yaşında?

Ege'nin doğum tarihi ve yaşı tam olarak bilinmiyor. Ancak genç yaşta kariyerine başlamış bir sanatçı olduğu biliniyor.

Rapçi Ege Nereli?

Rapçi Ege Mersinlidir. Eğitim hayatını ise İstanbul'da sürdürmüştür.

Rapçi EGE! (Ege Wav) Neden Gözaltına Alındı?

Rapçi Ege, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı ile birlikte Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gibi isimler de gözaltına alındı.

Rapçi EGE! (Ege Wav) Şarkıları

Rapçi Ege! 'Uçuyorum', 'Oyuncak', 'İstasyon', 'No Cap', 'TNT', 'Yörünge', 'Helal Gang', 'Kırıldı Kanatlarım' gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Ege, TikTok ve Instagram gibi platformlardaki viral etkileşimleri sayesinde özellikle genç kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

