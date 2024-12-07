Bir Adam Tüm Süreci Paylaştı: Eski Cep Telefonlarından Nasıl Altın Çıkarılır?

Cep telefonlarından altın elde etmek, uzun süredir yaygın olan bir geri dönüşüm işlemi. Bu süreç, çevreyi korurken aynı zamanda değerli bir metalin yeniden kullanılmasını sağlıyor. Cep telefonlarının içerisinde bulunan altın, özellikle elektronik devrelerde kullanılır. Bu altın, telefonun ömrü sona erdiğinde geri kazanılabilir. Bu şekilde, hem değerli bir kaynak israfı önlenmiş olur, hem de çevreye zararlı atıkların miktarı azaltılır. Bu işlem son dönemde bireysel olarak da yapılmaya çalışılıyor. Fakat bunun özellikle akciğer sağlığı için birtakım riskleri bulunuyor.