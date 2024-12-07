Bir Adam Tüm Süreci Paylaştı: Eski Cep Telefonlarından Nasıl Altın Çıkarılır?

Cep telefonlarından altın elde etmek, uzun süredir yaygın olan bir geri dönüşüm işlemi. Bu süreç, çevreyi korurken aynı zamanda değerli bir metalin yeniden kullanılmasını sağlıyor. Cep telefonlarının içerisinde bulunan altın, özellikle elektronik devrelerde kullanılır. Bu altın, telefonun ömrü sona erdiğinde geri kazanılabilir. Bu şekilde, hem değerli bir kaynak israfı önlenmiş olur, hem de çevreye zararlı atıkların miktarı azaltılır. Bu işlem son dönemde bireysel olarak da yapılmaya çalışılıyor. Fakat bunun özellikle akciğer sağlığı için birtakım riskleri bulunuyor.
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Pakistan'da bir adam, eski cep telefonlarından altın çıkarma sürecinin tüm detaylarını paylaştı.
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Kullanılan ekipmanlar ve yapılan işlemler, sürecin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bir kere daha gösterdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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bi an elimde iki eski telefonum var dedim🤣 sonra video yu izledim. birak kalsin dedim😁