İş Güvenliği Denince de Biz: Üsküdar'da Bir Çatı Onarımı Sırasında Çekilen Görüntü Yürekleri Ağza Getirdi

İş güvenliği, her sektörde hayati bir öneme sahip. Ancak, ne yazık ki çoğu zaman bu kritik konu göz ardı ediliyor. İş yerlerinde güvenliğin sağlanması, hem çalışanların hem de işverenlerin sorumluluğu altında. İş güvenliği, sadece iş kazalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu da artırır. Bu nedenle, iş güvenliği konusunda daha fazla farkındalık yaratmak ve bu konuyu öncelik haline getirmek gerekir. Fakat ülkemiz bu konuda da farkını ortaya koyuyor.