İş Güvenliği Denince de Biz: Üsküdar'da Bir Çatı Onarımı Sırasında Çekilen Görüntü Yürekleri Ağza Getirdi

İş güvenliği, her sektörde hayati bir öneme sahip. Ancak, ne yazık ki çoğu zaman bu kritik konu göz ardı ediliyor. İş yerlerinde güvenliğin sağlanması, hem çalışanların hem de işverenlerin sorumluluğu altında. İş güvenliği, sadece iş kazalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu da artırır. Bu nedenle, iş güvenliği konusunda daha fazla farkındalık yaratmak ve bu konuyu öncelik haline getirmek gerekir. Fakat ülkemiz bu konuda da farkını ortaya koyuyor.
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Üsküdar'da bir binanın çatı onarımı sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Bir işçinin diğerini iple tuttuğu o görüntüler yürekleri ağza getirdi.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ulan hiç mi kendinizi sevmiyorsunuz baret taksanıza baretttt