onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İş Güvenliği Denince de Biz: Üsküdar'da Bir Çatı Onarımı Sırasında Çekilen Görüntü Yürekleri Ağza Getirdi

İş Güvenliği Denince de Biz: Üsküdar'da Bir Çatı Onarımı Sırasında Çekilen Görüntü Yürekleri Ağza Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 17:16

İçerik Devam Ediyor

İş güvenliği, her sektörde hayati bir öneme sahip. Ancak, ne yazık ki çoğu zaman bu kritik konu göz ardı ediliyor. İş yerlerinde güvenliğin sağlanması, hem çalışanların hem de işverenlerin sorumluluğu altında. İş güvenliği, sadece iş kazalarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu da artırır. Bu nedenle, iş güvenliği konusunda daha fazla farkındalık yaratmak ve bu konuyu öncelik haline getirmek gerekir. Fakat ülkemiz bu konuda da farkını ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üsküdar'da bir binanın çatı onarımı sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Üsküdar'da bir binanın çatı onarımı sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Bir işçinin diğerini iple tuttuğu o görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Bir işçinin diğerini iple tuttuğu o görüntüler yürekleri ağza getirdi.

İşte o görüntüler;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

ulan hiç mi kendinizi sevmiyorsunuz baret taksanıza baretttt