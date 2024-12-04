onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya'da Bir Havaray'dan Çekilmiş Görüntü "Türkiye'ye de Gelir mi?" Dedirtti

100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya'da Bir Havaray'dan Çekilmiş Görüntü "Türkiye'ye de Gelir mi?" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.12.2024 - 23:18

İçerik Devam Ediyor

Teknoloji denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, bu alandaki üstün başarıları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla adeta bir başkent konumunda. Teknolojiye olan tutkusu ve sürekli gelişim arzusuyla bilinen bu ülke, dünya genelinde sayısız yenilik ve atılıma imza atıyor. Teknolojik gelişmelerin odağında yer almayı başaran Japonya, bu alandaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Sadece teknoloji üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu teknolojileri kullanarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Japonya, bu sayede dünya genelinde örnek bir model oluşturuyor. Bu durum, Japonya'nın teknoloji başkenti olarak anılmasını sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Japonya'da bir 'havaray'ın içinden çekilmiş görüntü sosyal medyada viral oldu.

Japonya'da bir 'havaray'ın içinden çekilmiş görüntü sosyal medyada viral oldu.

Bugün yaşanan metrobüs kazasının ardından insanlar bu teknolojinin ülkemize gelip gelmemesi meselesini tartıştı.

Bugün yaşanan metrobüs kazasının ardından insanlar bu teknolojinin ülkemize gelip gelmemesi meselesini tartıştı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın