100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya'da Bir Havaray'dan Çekilmiş Görüntü "Türkiye'ye de Gelir mi?" Dedirtti

Teknoloji denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, bu alandaki üstün başarıları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla adeta bir başkent konumunda. Teknolojiye olan tutkusu ve sürekli gelişim arzusuyla bilinen bu ülke, dünya genelinde sayısız yenilik ve atılıma imza atıyor. Teknolojik gelişmelerin odağında yer almayı başaran Japonya, bu alandaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Sadece teknoloji üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu teknolojileri kullanarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Japonya, bu sayede dünya genelinde örnek bir model oluşturuyor. Bu durum, Japonya'nın teknoloji başkenti olarak anılmasını sağlıyor.
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Japonya'da bir 'havaray'ın içinden çekilmiş görüntü sosyal medyada viral oldu.
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Bugün yaşanan metrobüs kazasının ardından insanlar bu teknolojinin ülkemize gelip gelmemesi meselesini tartıştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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