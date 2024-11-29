Karda Sipariş Yetiştirmeye Çalışan Bir Kurye Devrilince Yardımına Vatandaşlar Koştu

Ülkemiz, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Ülkenin dört bir yanını beyaza bürüyen kar yağışı, hızını kesmeden devam ediyor. Bu durum, birçok bölgede yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kışın sert yüzünü göstermeye başladığı bu dönemde, durumdan en çok etkilenenlerin başında kuryeler geliyor. İnsanlar da böyle dönemlerde sipariş verip vermemek konusunda kararsızlık yaşasa da sistem bir şekilde devam ediyor.