Karda Sipariş Yetiştirmeye Çalışan Bir Kurye Devrilince Yardımına Vatandaşlar Koştu

Ülkemiz, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Ülkenin dört bir yanını beyaza bürüyen kar yağışı, hızını kesmeden devam ediyor. Bu durum, birçok bölgede yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kışın sert yüzünü göstermeye başladığı bu dönemde, durumdan en çok etkilenenlerin başında kuryeler geliyor. İnsanlar da böyle dönemlerde sipariş verip vermemek konusunda kararsızlık yaşasa da sistem bir şekilde devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kurye karlı yolda sipariş yetiştirmeye çalışırken devrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yardıma koşan vatandaşlardan biri “Bu havada iptal et siparişi” dedi.
İşte o anlar;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın