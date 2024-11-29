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Karda Sipariş Yetiştirmeye Çalışan Bir Kurye Devrilince Yardımına Vatandaşlar Koştu

Karda Sipariş Yetiştirmeye Çalışan Bir Kurye Devrilince Yardımına Vatandaşlar Koştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 23:15

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Ülkemiz, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Ülkenin dört bir yanını beyaza bürüyen kar yağışı, hızını kesmeden devam ediyor. Bu durum, birçok bölgede yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kışın sert yüzünü göstermeye başladığı bu dönemde, durumdan en çok etkilenenlerin başında kuryeler geliyor. İnsanlar da böyle dönemlerde sipariş verip vermemek konusunda kararsızlık yaşasa da sistem bir şekilde devam ediyor.

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Bir kurye karlı yolda sipariş yetiştirmeye çalışırken devrildi.

Bir kurye karlı yolda sipariş yetiştirmeye çalışırken devrildi.

Yardıma koşan vatandaşlardan biri “Bu havada iptal et siparişi” dedi.

Yardıma koşan vatandaşlardan biri “Bu havada iptal et siparişi” dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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