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Biz İndirim Sırası Ülkesiyiz: Bir Kadın Black Friday İndirimi Yapan Mağazanın Bir Standını Komple Satın Aldı

Biz İndirim Sırası Ülkesiyiz: Bir Kadın Black Friday İndirimi Yapan Mağazanın Bir Standını Komple Satın Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 22:46 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 23:05

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Bildiğiniz üzere bütün dünyada Black Friday indirimleri başladı. Dünyanın dört bir yanından izdiham haberlerini alıyoruz. Elbette bizim ülkemizde de indirimler başladı. Her indirim dönemi olduğu gibi bu indirim dönemi de oldukça renkli geçiyor. Birçok mağaza ve alışveriş merkezinden renkli görüntüler gelmeye başladı.

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Bir kadın, indirim fırsatlarını kaçırmamak için bir standı komple satın aldı.

Bir kadın, indirim fırsatlarını kaçırmamak için bir standı komple satın aldı.

İnsanların şaşkın bakışları arasında standla birlikte kasaya yürüyen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

İnsanların şaşkın bakışları arasında standla birlikte kasaya yürüyen kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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palpito___

Kara cumanın hakkını abla verdi 😁