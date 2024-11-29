Biz İndirim Sırası Ülkesiyiz: Bir Kadın Black Friday İndirimi Yapan Mağazanın Bir Standını Komple Satın Aldı

Bildiğiniz üzere bütün dünyada Black Friday indirimleri başladı. Dünyanın dört bir yanından izdiham haberlerini alıyoruz. Elbette bizim ülkemizde de indirimler başladı. Her indirim dönemi olduğu gibi bu indirim dönemi de oldukça renkli geçiyor. Birçok mağaza ve alışveriş merkezinden renkli görüntüler gelmeye başladı.