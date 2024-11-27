Almanya'da Dubai Çikolatası Gibi Bir Akım Haline Gelen İlginç İçecek: "Ekmek Suyu"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC1TQbbsVXE/
Son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai Çikolatası akımını görmüşsünüzdür. Çikolata için metrelerce kuyruk bekleyenlerden, dayanamayıp evde yapanlarına kadar pek çok görüntüye maruz kaldık. Hatta Dubai Çikolatası'na rakip olarak üretilen birbirinden ilginç versiyonlara da rastladık. Bir noktada her birimize gına gelse de biliyoruz ki Dubai Çikolatası bitecek ve yerine yeni bir ürün gelecek. Almanya da şu an tam olarak böyle bir akım ile baş başa.
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Almanya'da yaşayan bir Türk, ülkede bir furya haline gelen "ekmek suyu"nu tanıttı.
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Rusya ve Ukrayna'da sıklıkla tüketilen sağlıklı bir içecek olduğu öğrenilen bu ilginç suyun yakında Türkiye'yi de etkisi altına alması bekleniyor.
İşte o içecek;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Sağlıklı bir şeyin lezzetli olup akım haline gelmesini beklemek büyük kerizlik.