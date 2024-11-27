Almanya'da Dubai Çikolatası Gibi Bir Akım Haline Gelen İlginç İçecek: "Ekmek Suyu"

Son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai Çikolatası akımını görmüşsünüzdür. Çikolata için metrelerce kuyruk bekleyenlerden, dayanamayıp evde yapanlarına kadar pek çok görüntüye maruz kaldık. Hatta Dubai Çikolatası'na rakip olarak üretilen birbirinden ilginç versiyonlara da rastladık. Bir noktada her birimize gına gelse de biliyoruz ki Dubai Çikolatası bitecek ve yerine yeni bir ürün gelecek. Almanya da şu an tam olarak böyle bir akım ile baş başa.