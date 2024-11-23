Meğer Geleneksel Bir Oyunmuş: Son Günlerin Popüler Şarkısı "APT"nın Hikayesini Bir Koreli Anlattı

Son günlerde sosyal medyaya giren herkes aynı şarkıya maruz kalıyor bildiğiniz üzere. Bruno Mars ve Black Pink gurubu üyesi Rose'un ortak çalışması olan 'APT' şarkısı listeleri altüst ettiği gibi, herkesin diline de dolandı. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı. İki isim şarkıyı MAMA ödül töreninde canlı olarak seslendirdi. İkilinin canlı performansı da büyük beğeni topladı.