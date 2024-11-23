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Meğer Geleneksel Bir Oyunmuş: Son Günlerin Popüler Şarkısı "APT"nın Hikayesini Bir Koreli Anlattı

Meğer Geleneksel Bir Oyunmuş: Son Günlerin Popüler Şarkısı "APT"nın Hikayesini Bir Koreli Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 19:34

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Son günlerde sosyal medyaya giren herkes aynı şarkıya maruz kalıyor bildiğiniz üzere. Bruno Mars ve Black Pink gurubu üyesi Rose'un ortak çalışması olan 'APT' şarkısı listeleri altüst ettiği gibi, herkesin diline de dolandı. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı. İki isim şarkıyı MAMA ödül töreninde canlı olarak seslendirdi. İkilinin canlı performansı da büyük beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBwJ3IjAVk-/

Sizinle burada paylaşmıştık;

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'koredebirturkkizi' isimli sosyal medya kullanıcısı şarkıda geçen geleneksel Kore oyununu Koreli bir kadına sordu.

'koredebirturkkizi' isimli sosyal medya kullanıcısı şarkıda geçen geleneksel Kore oyununu Koreli bir kadına sordu.

Kadının, gençken çok oynadıklarını söylediği oyun bizdeki 'el kızartmaca' oyununa benzetildi.

Kadının, gençken çok oynadıklarını söylediği oyun bizdeki 'el kızartmaca' oyununa benzetildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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