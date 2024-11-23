Bruno Mars ve Rose Sosyal Medyayı Ele Geçiren "APT" Şarkısını MAMA Ödülleri’nde İlk Kez Canlı Seslendirdi

Son dönemde tüm sosyal medyayı ele geçiren 'APT' şarkısını mutlaka duymuşsunuzdur. Enerjik performansları ve etkileyici vokalleri ile geniş bir dinleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni toplayan Bruno Mars ve Güney Kore'nin bir numaralı müzik gruplarından olan Black Pink'in üyesi Rose'un seslendirdi şarkı kısa sürede dillere dolandı. Eski bir Kore oyunundan esinlenilen şarkının ritmi, ikilinin enerjisiyle birleşince ortaya harika bir iş çıktı.