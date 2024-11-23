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Bruno Mars ve Rose Sosyal Medyayı Ele Geçiren "APT" Şarkısını MAMA Ödülleri’nde İlk Kez Canlı Seslendirdi

Bruno Mars ve Rose Sosyal Medyayı Ele Geçiren "APT" Şarkısını MAMA Ödülleri’nde İlk Kez Canlı Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 16:54

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Son dönemde tüm sosyal medyayı ele geçiren 'APT' şarkısını mutlaka duymuşsunuzdur. Enerjik performansları ve etkileyici vokalleri ile geniş bir dinleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni toplayan Bruno Mars ve Güney Kore'nin bir numaralı müzik gruplarından olan Black Pink'in üyesi Rose'un seslendirdi şarkı kısa sürede dillere dolandı. Eski bir Kore oyunundan esinlenilen şarkının ritmi, ikilinin enerjisiyle birleşince ortaya harika bir iş çıktı.

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Bruno Mars ve Rosé, MAMA Ödülleri’nde ‘APT’ şarkısını ilk kez canlı olarak seslendirdi.

Bruno Mars ve Rosé, MAMA Ödülleri’nde ‘APT’ şarkısını ilk kez canlı olarak seslendirdi.

İkilinin sahnedeki enerjisi izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

İkilinin sahnedeki enerjisi izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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