Kar Sebebiyle Bolu - Ankara Yolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Beklerken Halay Çekmeye Başladı

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Bildiğiniz üzere kış aniden bastırdı. Ülkemizin pek çok noktası kar yağışı ve fırtına etkisi altına girdi. Kışın sert yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte, karın beyaz örtüsü pek çok yerleşim yerini kapladı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, insanların günlük yaşamını zorlaştırırken, birçok kişinin de kar yağışı nedeniyle mahsur kalmasına yol açtı. Elbette renkli ülkemizden bu zorlu koşullarda da yüzleri güldürecek görüntüler geldi.
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Bolu - Ankara yolunda mahsur kalan vatandaşlar, araçlarında beklemek yerine inip halay çekti.
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İzleyenlerin yüzünü güldüren o anlar, soğukta ısınmak için de çok mantıklı bulundu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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