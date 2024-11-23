Kar Sebebiyle Bolu - Ankara Yolunda Mahsur Kalan Vatandaşlar Beklerken Halay Çekmeye Başladı

Bildiğiniz üzere kış aniden bastırdı. Ülkemizin pek çok noktası kar yağışı ve fırtına etkisi altına girdi. Kışın sert yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte, karın beyaz örtüsü pek çok yerleşim yerini kapladı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, insanların günlük yaşamını zorlaştırırken, birçok kişinin de kar yağışı nedeniyle mahsur kalmasına yol açtı. Elbette renkli ülkemizden bu zorlu koşullarda da yüzleri güldürecek görüntüler geldi.