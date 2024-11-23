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New York Metrosu Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Kadın Metroda Karşılaştığı İlginç Görüntüleri Paylaştı

New York Metrosu Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Kadın Metroda Karşılaştığı İlginç Görüntüleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 22:45

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New York metrosu çarpıcı görüntüleri ve düzensizliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Metro, her bir köşesinde farklı bir hikaye barındıran, karmaşık bir labirent gibi. Kendine has atmosferi ve sıradışı manzaralarıyla, bu metro hattı, şehrin dinamik yapısını ve çeşitliliğini yansıtıyor. İster istemez, bu yeraltı dünyasının içine daldığınızda, New York'un kalbinin atışını hissedebilirsiniz. Her gün milyonlarca insanın kullandığı bu metro, sık sık ilginç görüntülere sahne oluyor.

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Bir kadın, New York Metrosu'nda karşılaştığı ilginç görüntüleri paylaştı.

Bir kadın, New York Metrosu'nda karşılaştığı ilginç görüntüleri paylaştı.

Metroya binen gorilden, yılanla uyuyan bir adama kadar birbirinden ilginç görüntülerin yer aldığı videoya "New York Metrosu şaşırtmıyor." yorumları yapıldı.

Metroya binen gorilden, yılanla uyuyan bir adama kadar birbirinden ilginç görüntülerin yer aldığı videoya "New York Metrosu şaşırtmıyor." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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