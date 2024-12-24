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Kasımpaşa’nın 18 Yaşındaki Futbolcusu Yasin Özcan 8 Milyon Euro’ya Aston Villa’ya Transfer Oluyor

Kasımpaşa’nın 18 Yaşındaki Futbolcusu Yasin Özcan 8 Milyon Euro’ya Aston Villa’ya Transfer Oluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2024 - 13:56

Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

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Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu.

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu.

Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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