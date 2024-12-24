Hakan Fidan'ın Şam'da Colani ile Kahve İçmesinin Arkasındaki Hikaye Ne?
Hakan Fidan'ın Şam'da Colani ile Kahve İçmesinin Arkasındaki Hikaye Ne?
2024'ün en önemli dış gelişmelerinden biri senenin sonunda meydana geldi. İdlib'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Şam'a yürüyüşü Baas döneminin kapanmasına ve Beşer Esad'ın Moskova'ya kaçmasıyla sonuçlandı. Rejim değişikliğinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki kahve detayı ise Twitter'da 10 yıl önce atılmış paylaşıma bir göndermeydi.
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Fidan HTŞ lideri Colani'yle (Ahmed Şara) bu fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına şunları yazdı;
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Bir diğer detay da fotoğrafın Kasyun Dağı'ndan yapılmasıydı. Kasyun Dağı başkent Şam'a hakim bir tepe ve şehrin önemli yapıları buradan izlenebiliyor.
Bir diğer detay da Fidan'ın elindeki kahveydi.
Paylaşımın yaklaşık 10 yıl önce yapılan bu tweete gönderme olduğu belirtildi.
Bakan yardımcısı Nuh Yılmaz da paylaşımıyla bu göndermenin tesadüf olmadığını belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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