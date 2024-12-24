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Hakan Fidan'ın Şam'da Colani ile Kahve İçmesinin Arkasındaki Hikaye Ne?

Hakan Fidan'ın Şam'da Colani ile Kahve İçmesinin Arkasındaki Hikaye Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2024 - 13:01

2024'ün en önemli dış gelişmelerinden biri senenin sonunda meydana geldi. İdlib'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Şam'a yürüyüşü Baas döneminin kapanmasına ve Beşer Esad'ın Moskova'ya kaçmasıyla sonuçlandı. Rejim değişikliğinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki kahve detayı ise Twitter'da 10 yıl önce atılmış paylaşıma bir göndermeydi.

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Fidan HTŞ lideri Colani'yle (Ahmed Şara) bu fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına şunları yazdı;

Fidan HTŞ lideri Colani'yle (Ahmed Şara) bu fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına şunları yazdı;

Bugün Şam’da, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik.

Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk milleti ve devleti dar gününde Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız.

Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır.

Türkiye; güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye’nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı verecektir.

14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum.

Misafirperverliklerini özlemişiz.

Bir diğer detay da fotoğrafın Kasyun Dağı'ndan yapılmasıydı. Kasyun Dağı başkent Şam'a hakim bir tepe ve şehrin önemli yapıları buradan izlenebiliyor.

Bir diğer detay da Fidan'ın elindeki kahveydi.

Bir diğer detay da Fidan'ın elindeki kahveydi.

Paylaşımın yaklaşık 10 yıl önce yapılan bu tweete gönderme olduğu belirtildi.

Paylaşımın yaklaşık 10 yıl önce yapılan bu tweete gönderme olduğu belirtildi.

Bakan yardımcısı Nuh Yılmaz da paylaşımıyla bu göndermenin tesadüf olmadığını belirtti.

Bakan yardımcısı Nuh Yılmaz da paylaşımıyla bu göndermenin tesadüf olmadığını belirtti.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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