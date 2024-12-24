1 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek: Gürültü Yapan Komşu Yandı!
1 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek: Gürültü Yapan Komşu Yandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yılda çevreyi kirletenlere uygulanan cezaların artırılacağını duyurdu. Evlerde standartlara aykırı şekilde gürültü yapan komşulara 11 bin 035 lira ceza kesilecek. Eğlence mekanlarına gürültü sebebiyle kesilecek ceza ise 334 bin 297 lira olacak. Bakanlığın aldığı gürültü cezaları kararı 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Bakanlık, zorlunlu olarak kurulması gereken atık, arıtma ve bertaraf tesislerini kurmayan işletmelere 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası kesileceğini açıkladı.
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1 Ocak itibarıyla evlerde standart dışı gürültü yapanlara ise 11 bin 035 lira ceza kesilecek. Ulaştırma araçlarında gürültü yapanlara ise 33 bin 326 lira idari para cezası uygulanabilecek.
Gürültü sebebiyle fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarına ise 334 bin 297 lira para cezası uygulanacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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