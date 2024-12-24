Suriye'de Noel Bayramı Resmi Tatil Olarak mı İlan Edildi?
Suriye'de Noel Bayramı Resmi Tatil Olarak mı İlan Edildi?
Suriye'de Baas rejiminin düşmesiyle HTŞ önderliğindeki yeni yönetimin ne yapacağı merak konusu. Hıristiyan, Alevi, Dürzi gibi azınlıkların bulunduğu ülkenin yeni kanunlarının bu topluluklara nasıl davranacağı ise sık sık tartışılıyor. Bugün ise ajanslara Katolik Noel'i olarak bilinen 25-26 Aralık'ın tatil ilan edildiği haberleri düştü.
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Geçtiğimiz gün Hama'nın Hıristiyan mahallesinde yılbaşı ağacının yakılması tepkilere neden olmuştu. Olayı protesto eden Hıristiyan halka HTŞ, sorumlulara soruşturma açılacağı güvencesini vermişti.
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Hama'daki bu olay azınlıkları endişelendirse de yeni yönetimin ileriye yönelik yaptığı açıklamada Noel'in tatil olarak ilan edileceği duyuruldu.
25-26 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesi ajanslara düştü.
Tabii geleneksel yılbaşı ve Noel gerginliklerinin hız kesmeden yaşandığı ülkemizde bu konu hakkında iki çift sözü olanlar vardı.
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Ancak alınan bilgilere göre Suriye'de Noel 1963'ten beri resmi tatil. HTŞ ağırlıklı yeni yönetim eski rejimin uygulamasını devam ettirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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İyice güçlenip kontrolü tamamen ele aldıklarında uygulamayı değiştireceklerini düşünüyorum. Keşke yanıltsalar ama Afganistan’dan gördük ki yine yanılmadık.