Asal Araştırma En Son Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketini Yayınladı
Asal Araştırma En Son Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anketini Yayınladı
Suriye'deki gelişmeler, ekonomi yönetimi ve hayat pahalılığının devam etmesiyle yara alan Cumhur İttifakı cephesine moral aşıladı. Ancak herhangi bir erken seçim girişimi veya olası takvimde mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacak olmasına rağmen araştırma şirketleri yeni anketler yayınlamaya devam ediyor. Asal Araştırma ise son anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu senaryoyu 1860 kişiye sordu.
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Araştırmanın demografik dağılımı şu şekilde;
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Araştırmanın yapıldığı 26 il ve yanıtlayanların yüzdeleri şöyle;
Cumhurbaşkanlığı için açık uçlu soru sorulan ankette katılımcıların görmek istediği cumhurbaşkanı %26.5 ile Recep Tayyip Erdoğan.
2024 Yerel Seçimleri'nin birinci partisi CHP'de görmek istenen aday ise Mansur Yavaş.
Erdoğan ve Özel'in karşılaştığı senaryoda durum şu şekilde;
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Erdoğan'ın İmamoğlu ve Yavaş'la yarıştığı senaryolarda da Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğü sonucu çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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