Suriye'de Rejimi Deviren Gruplar Feshedilerek Savunma Bakanlığı Çatısı Altında Birleştiriliyor
Suriye'de Rejimi Deviren Gruplar Feshedilerek Savunma Bakanlığı Çatısı Altında Birleştiriliyor
Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla 'kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme' konusunda anlaşmaya vardı.
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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, rejimi deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.
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Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.
Çok sayıda rejim karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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