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Boşanmaya ‘Kremlin’ Yalanlaması: “Esma Esad Boşanmak İstiyor” İddiasını Rusya Yalanladı!

Boşanmaya ‘Kremlin’ Yalanlaması: “Esma Esad Boşanmak İstiyor” İddiasını Rusya Yalanladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2024 - 14:04

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, “Esad’ın eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?” sorusuna, “Hayır, bu gerçek değil” yanıtını verdi.

Peskov, “Esad’ın eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?” sorusuna, “Hayır, bu gerçek değil” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün Moskova'da bir araya geldiğini vurgulayan Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün Moskova'da bir araya geldiğini vurgulayan Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını söyledi.

Peskov, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusunda, “Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu” dedi.

Peskov, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusunda, “Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu” dedi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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