Her Sene Sonu Kaosa Neden Olan Yılbaşı Kutlamalarına Dair Sözü Olan Kişiler

Meşhur bir söz vardır; Türkiye'de gündemi kısa süre takip etmezseniz çok şeyin değiştiğini, uzun süre uzak kaldığınızda her şeyin aynı kaldığını fark edersiniz diye... Yılbaşı tartışmaları da uzun yıllardır böyle. Birileri pankartlar asıyor, kutlamalara tepki gösteriyor, birileri de yılbaşı ve Noel'in aynı şeyler olmadığı söylüyor. Ülke her aralık ayının sonu dev bir Kızılcık Şerbeti evrenine dönüşüyor. Yılbaşında gelen zamlar ve yeni vergi müjdelerinin ardından bu tartışmalar bir sonraki aralık ayında tekrar kullanılmak üzere buzluğa kaldırılıyor.