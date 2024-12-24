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Her Sene Sonu Kaosa Neden Olan Yılbaşı Kutlamalarına Dair Sözü Olan Kişiler

Her Sene Sonu Kaosa Neden Olan Yılbaşı Kutlamalarına Dair Sözü Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2024 - 15:26

Meşhur bir söz vardır; Türkiye'de gündemi kısa süre takip etmezseniz çok şeyin değiştiğini, uzun süre uzak kaldığınızda her şeyin aynı kaldığını fark edersiniz diye... Yılbaşı tartışmaları da uzun yıllardır böyle. Birileri pankartlar asıyor, kutlamalara tepki gösteriyor, birileri de yılbaşı ve Noel'in aynı şeyler olmadığı söylüyor. Ülke her aralık ayının sonu dev bir Kızılcık Şerbeti evrenine dönüşüyor. Yılbaşında gelen zamlar ve yeni vergi müjdelerinin ardından bu tartışmalar bir sonraki aralık ayında tekrar kullanılmak üzere buzluğa kaldırılıyor.

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Ülkemizde son yıllarda yılbaşı kutlamalarına sadece fikri değil fiziki anlamda da saldırılar var.

Ülkemizde son yıllarda yılbaşı kutlamalarına sadece fikri değil fiziki anlamda da saldırılar var.

Ağaçları sökmek...

Ağaçları sökmek...

Üniversitelerdeki çam ağaçlarının önünde "protesto namazı" kılmak...

Üniversitelerdeki çam ağaçlarının önünde "protesto namazı" kılmak...

Okullara gönderilen tebliğler...

Okullara gönderilen tebliğler...

Tabii her sene yılbaşı mı Noel mi diye sabırla anlatanlar var.

Tabii her sene yılbaşı mı Noel mi diye sabırla anlatanlar var.
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Günlük hayatta çevresiyle arası bozulan...

Günlük hayatta çevresiyle arası bozulan...
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Tabii bu tepkileri yumuşatmak amaçlı bazı açıklamalar var. Bu tip açıklamalara da tepki var.

Tabii bu tepkileri yumuşatmak amaçlı bazı açıklamalar var. Bu tip açıklamalara da tepki var.
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Olayla tek bir cephe yok. Bir kısım ise sabırla yılbaşı ve Noel farkını anlatanları fazla itaatkar buluyor.

Olayla tek bir cephe yok. Bir kısım ise sabırla yılbaşı ve Noel farkını anlatanları fazla itaatkar buluyor.
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Sakarya'da çekilen bu görüntüler de her yılbaşının klasiği...

Sakarya'da çekilen bu görüntüler de her yılbaşının klasiği...
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Bir de bu sert tutumu içeriden eleştiren muhafazakarlar var.

Bir de bu sert tutumu içeriden eleştiren muhafazakarlar var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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