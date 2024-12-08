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Yılbaşı Ağacı Süslemenin Şaşırtıcı Tarihi: Türklerden Dünyaya Bir Gelenek!

Yılbaşı Ağacı Süslemenin Şaşırtıcı Tarihi: Türklerden Dünyaya Bir Gelenek!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 21:30

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Her yıl yılbaşı heyecanıyla süslenen çam ağacının aslında bir Türk geleneğine dayandığını hiç duymuş muydunuz? Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın açıklamalarına göre, bu gelenek eski Türk inançlarından geliyor. Serra Zembat’ın, KRT TV’nin Instagram hesabında paylaşılan videosunda anlattığı gibi, Türklerin 'Yaşam Ağacı' inancı bu kutlamaların kökenini oluşturuyor.

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Çığ’a göre, eski Türkler 22 Aralık'ta gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı dönemi "Yeniden Doğuş Bayramı" olarak kutlardı.

Çığ’a göre, eski Türkler 22 Aralık'ta gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı dönemi "Yeniden Doğuş Bayramı" olarak kutlardı.

Bu özel günlerde, Türkistan’daki akçam ağaçları evlere getirilir, süslenir ve altına hediyeler yerleştirilirdi. Hediyeler verilir, yemekler düzenlenir ve adeta bir bayram havası yaşanırdı.

Peki, siz evlerinizde yılbaşı ağacı süslüyor musunuz? 🎄

Peki, siz evlerinizde yılbaşı ağacı süslüyor musunuz? 🎄

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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