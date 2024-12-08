Yılbaşı Ağacı Süslemenin Şaşırtıcı Tarihi: Türklerden Dünyaya Bir Gelenek!

Her yıl yılbaşı heyecanıyla süslenen çam ağacının aslında bir Türk geleneğine dayandığını hiç duymuş muydunuz? Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın açıklamalarına göre, bu gelenek eski Türk inançlarından geliyor. Serra Zembat’ın, KRT TV’nin Instagram hesabında paylaşılan videosunda anlattığı gibi, Türklerin 'Yaşam Ağacı' inancı bu kutlamaların kökenini oluşturuyor.