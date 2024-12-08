Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde Bulunan Lahit, Noel Baba'nın Mezarı Mı?

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde yapılan kazılarda bulunan lahit, büyük yankı uyandırdı. Yıllardır gizemini koruyan Noel Baba'nın gerçek kimliği ve mezarının yeri, belki de bu kazı ile çözülecek! Aziz Nikolaos, iyilikseverliğiyle tanınan ve zamanla Noel Baba efsanesine dönüşen bir piskopos olarak biliniyor. Ancak, mezarının yeri her zaman büyük bir sır olarak kaldı.
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Demre'deki kilisede yürütülen kazılarda ise heyecan verici bir buluntuya rastlandı. Kazı ekipleri, lahit kapağını gün yüzüne çıkarmayı başardı, ancak lahitin alt kısmı hâlâ toprak altında.
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Lahitin şekli ve kullanılan taş malzemesi, bölgedeki geleneksel mezar tiplerine benziyor.
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