Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Şam'daki Mezarı Restore Edilecek
Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Şam'daki Mezarı Restore Edilecek
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/12/24/so...
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, 12 Aralık Perşembe günü atandı. Önemli açıklamalarda bulunan Köroğlu, Mimar Sultan'ın yapmış olduğu Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'nin restorasyonun yapılacağını açıkladı.
Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarı da bu külliye içerisinde yer alıyor.
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Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin, 16 Mayıs 1926'da hayatını kaybetmişti.
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Sultan Vahdettin, diğer 30 aile üyesiyle birlikte Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'ne defnedilmişti.
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sultan Vahdettin'in mezarının restore edileceğini açıkladı.
Köroğlu, restorasyonda Türkiye'nin desteğinin çok net bir şekilde görüleceğini belirtti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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