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Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Şam'daki Mezarı Restore Edilecek

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Şam'daki Mezarı Restore Edilecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 17:00

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, 12 Aralık Perşembe günü atandı. Önemli açıklamalarda bulunan Köroğlu, Mimar Sultan'ın yapmış olduğu Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'nin restorasyonun yapılacağını açıkladı. 

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarı da bu külliye içerisinde yer alıyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/12/24/so...
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Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin, 16 Mayıs 1926'da hayatını kaybetmişti.

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin, 16 Mayıs 1926'da hayatını kaybetmişti.

İtalya'nın San Remo kasabasında hayatını kaybeden Sultan Vahdettin'in cenazesi, o dönem Şam'daki külliye götürülmüştü.

Sultan Vahdettin, diğer 30 aile üyesiyle birlikte Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'ne defnedilmişti.

Sultan Vahdettin, diğer 30 aile üyesiyle birlikte Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'ne defnedilmişti.

Şam'da bulunan Süleymaniye Külliyesi, döneminin en ünlü mimarlarından olan Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sultan Vahdettin'in mezarının restore edileceğini açıkladı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sultan Vahdettin'in mezarının restore edileceğini açıkladı.

Euronews'in aktardığına göre, Köroğlu, 'Ekiplerimizin ilk işi Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu külliyeyi restore etmek.' ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Külliyesi'nde devam eden restorasyon çalışması daha önce Suriye iç savaşı dolayısıyla yarım kalmıştı. Suriye'nin yeni döneminde ise ilk işlerden birinin restorasyonu tamamlamak olduğu aktarıldı.

Köroğlu, restorasyonda Türkiye'nin desteğinin çok net bir şekilde görüleceğini belirtti.

Köroğlu, restorasyonda Türkiye'nin desteğinin çok net bir şekilde görüleceğini belirtti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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