Türk Vatandaşlığı da Var: Yeni Suriye Yönetiminde İlk Üst Düzey Kadın Yönetici Ayşe el-Dibs Oldu

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki grupların yönetimi ele geçirmesi sonrasında oluşturulan yeni geçici hükümette görevli olacak kişiler de belli olmaya devam ediyor. Suriye’nin yeni dışişleri bakanı olan Esaad Hasan Şeybani’nin Türkiye’de eğitim gördüğü ortaya çıkmıştı. Geçici hükümette üst düzey görevli olarak atanan ilk kadın ise Ayşe el-Dibs oldu. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Ayşe el-Dibs’in Türk vatandaşlığının olduğu da öğrenildi.