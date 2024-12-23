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Türk Vatandaşlığı da Var: Yeni Suriye Yönetiminde İlk Üst Düzey Kadın Yönetici Ayşe el-Dibs Oldu

Türk Vatandaşlığı da Var: Yeni Suriye Yönetiminde İlk Üst Düzey Kadın Yönetici Ayşe el-Dibs Oldu

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2024 - 23:06

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki grupların yönetimi ele geçirmesi sonrasında oluşturulan yeni geçici hükümette görevli olacak kişiler de belli olmaya devam ediyor. Suriye’nin yeni dışişleri bakanı olan Esaad Hasan Şeybani’nin Türkiye’de eğitim gördüğü ortaya çıkmıştı. Geçici hükümette üst düzey görevli olarak atanan ilk kadın ise Ayşe el-Dibs oldu. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Ayşe el-Dibs’in Türk vatandaşlığının olduğu da öğrenildi.

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Suriye’de kurulan yeni geçici hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Esaad Hasan Şeybani’nin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.

Suriye’de kurulan yeni geçici hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Esaad Hasan Şeybani’nin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.

Son yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına da Ayşe el-Dibs’in getirdiği duyuruldu. Ayşe el-Dibs, Suriye’nin yeni döneminde atanan ilk üst düzey kadın yönetici oldu.

Son yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına da Ayşe el-Dibs’in getirdiği duyuruldu. Ayşe el-Dibs, Suriye’nin yeni döneminde atanan ilk üst düzey kadın yönetici oldu.

Uzun süre süre Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığı da bulunan Ayşe el-Dibs’in, Türkiye’deki Suriyeli Dernekler Platformu’nun eski başkanı olduğu öğrenildi.

Uzun süre süre Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığı da bulunan Ayşe el-Dibs’in, Türkiye’deki Suriyeli Dernekler Platformu’nun eski başkanı olduğu öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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