Suriye’de Yönetim Değişikliği: Esad’ın Askerleri Teslim Olmaya Devam Ediyor
Suriye’de Yönetim Değişikliği: Esad’ın Askerleri Teslim Olmaya Devam Ediyor
Suriye’de 61 yıldır süren Baas rejimi Beşar Esad’ın ülkeden kaçıp Rusya’ya sığınmasıyla birlikte sona ermişti. Suriye’de kurulan yeni geçici hükümet, kurduğu merkezlerle Esad askerlerinin teslim olmasını ve silahlarını teslim etmesini sağlamaya çalışıyor. Şam'ın Mezze bölgesindeki kurulan merkeze teslim olmak için gelen Esad yanlıları, binaya girişte Esad’ın fotoğrafına basarak silahlarını teslim ediyor.
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Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor.
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Suriye'deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığının Şam'da açtığı "kimlik tespiti ve uzlaşı" merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu söyledi.
Sadece asker ve polis değil Esed rejimi yanlılarının da merkezlere geldiğini anlatan Abdurabu, "Buraya geliyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara üç aylığına geçici bir kart veriyoruz. Bu süre içinde bunu kimlik olarak kullanabiliyorlar." dedi.
Abdurabu, şu ana kadar Şam'daki her merkeze günde yaklaşık 1200 ila 1500 kişinin başvurduğunu belirtti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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