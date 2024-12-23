Suriyeliler Altınlarını Bozduruyor, Kuyumcularda Yoğunluk Yaşanıyor

Suriye'de yaşanan değişim Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye de büyük göç dalgalarıyla Suriyelilerin yurtlarına dönmesini bekliyor. Ufak tefek kımıldanmalar istenen seviyede olmasa da geriye göçler başladı. Bu göç sebebiyle Suriyeliler de oluşturabildikleri birikimleri bozdurmaya başladı. Suriye'de yeni bir yaşam için Suriyelilerin ilk adresi kuyumcular oldu.