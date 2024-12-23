Suriyeliler Altınlarını Bozduruyor, Kuyumcularda Yoğunluk Yaşanıyor
Suriyeliler Altınlarını Bozduruyor, Kuyumcularda Yoğunluk Yaşanıyor
Suriye'de yaşanan değişim Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye de büyük göç dalgalarıyla Suriyelilerin yurtlarına dönmesini bekliyor. Ufak tefek kımıldanmalar istenen seviyede olmasa da geriye göçler başladı. Bu göç sebebiyle Suriyeliler de oluşturabildikleri birikimleri bozdurmaya başladı. Suriye'de yeni bir yaşam için Suriyelilerin ilk adresi kuyumcular oldu.
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak farklı ülkelere sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine geri dönmeye başladı.
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Ülkelerine dönen Suriyelilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, yeni yaşamlarını kurabilmek için gereken nakit para oldu. Hatay’da yaşayan Suriyeliler, uzun süredir emek vererek biriktirdikleri altınlarını bozdurarak yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.
Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Güney, Suriyelilerin yeni yaşamlarını kurmak için biriktirdikleri altınları bozdurduklarını belirtti. Güney, ayrıca altın fiyatlarının bir süre daha yükselmesini beklemediklerini ifade etti.
Güney, "Suriyelilerin Esad’ı devirmesiyle altın gerileme süreci yaşadı. Altın şuan durağan seviyede ve bir süre daha düşer ardından da tekrar toparlar diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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