SMA’lı İkbal Bebeğin Annesi Konuştu: Eşiyle Son Konuşmasında Neler Yaşandı?
SMA’lı İkbal Bebeğin Annesi Konuştu: Eşiyle Son Konuşmasında Neler Yaşandı?
İzmir’de SMA teşhisi konulan 1 yaşındaki İkbal bebeğin babası Umut Kardeş’in bir eğlece merkezinde eğlendiği görüntüler ortaya çıkmış ve sonrasında Umut Kardeş yaşamına son vermişti. İkbal bebeğin annesi Hatice Kardeş, hayatını kaybeden eşiyle yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Anne Kardeş, eşiyle son konuşmasında ortaya çıkan görüntüleri sorduğunu, eşinin ise 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dediğini söyledi. Hatice Kardeş çocukları için toplanan hesaptan para çıkışının olmadığını da sözlerine ekledi.
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İzmir’in Torbalı ilçesinde SMA hastası İkbal bebeğin babasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında baba Umut Kardeş yaşamına son vermişti.
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Eşinin vefatı sonrasında açıklamalarda bulunan anne Hatice Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor" dedi.
Anne Hatice Kardeş eşinden ayrıldığı iddialarıyla ilgili ise "Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi" diye konuştu.
Anne Kardeş eşiyle son görüşmesini ise “Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik.” dedi.
Hatice Kardeş eşinin yardım paralarını harcadığı iddiasıyla ilgili de şu ifadeler kullandı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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