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SMA’lı İkbal Bebeğin Annesi Konuştu: Eşiyle Son Konuşmasında Neler Yaşandı?

SMA’lı İkbal Bebeğin Annesi Konuştu: Eşiyle Son Konuşmasında Neler Yaşandı?

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2024 - 17:13

İzmir’de SMA teşhisi konulan 1 yaşındaki İkbal bebeğin babası Umut Kardeş’in bir eğlece merkezinde eğlendiği görüntüler ortaya çıkmış ve sonrasında Umut Kardeş yaşamına son vermişti. İkbal bebeğin annesi Hatice Kardeş, hayatını kaybeden eşiyle yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Anne Kardeş, eşiyle son konuşmasında ortaya çıkan görüntüleri sorduğunu, eşinin ise 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dediğini söyledi. Hatice Kardeş çocukları için toplanan hesaptan para çıkışının olmadığını da sözlerine ekledi.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde SMA hastası İkbal bebeğin babasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında baba Umut Kardeş yaşamına son vermişti.

İzmir’in Torbalı ilçesinde SMA hastası İkbal bebeğin babasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında baba Umut Kardeş yaşamına son vermişti.

Olayla ilgili tüm iddialar ve paylaşılan görüntüler 👇

Eşinin vefatı sonrasında açıklamalarda bulunan anne Hatice Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor" dedi.

Eşinin vefatı sonrasında açıklamalarda bulunan anne Hatice Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor" dedi.

Anne Hatice Kardeş eşinden ayrıldığı iddialarıyla ilgili ise "Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi" diye konuştu.

Anne Hatice Kardeş eşinden ayrıldığı iddialarıyla ilgili ise "Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi" diye konuştu.

Anne Kardeş eşiyle son görüşmesini ise “Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik.” dedi.

Anne Kardeş eşiyle son görüşmesini ise “Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik.” dedi.

Hatice Kardeş eşinin yardım paralarını harcadığı iddiasıyla ilgili de şu ifadeler kullandı

Hatice Kardeş eşinin yardım paralarını harcadığı iddiasıyla ilgili de şu ifadeler kullandı

“Valilik onaylı hesap, bloke hesaptır. Para girişi var ama hiçbir şekilde para çıkışı yok. O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum. Eşim son zamanlarda iyi değildi. Yaşadığımız süreç kolay değil. Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil. Çocuğumuza her baktığımızda son kez bakıyormuş gibi hissediyoruz. Bu çok zor bir duygu. Bu durumda ruhsal sıkıntıların olmaması mümkün değil. Benim de psikolojim darmaduman, altüst olmuş durumda. Ama Umut görüntülerden etkilenip, büyük ihtimal gururuna yediremedi. Kızım yanımda. Acımız büyük. İkbal'in elinden bırakmayın. Kampanyamız devam ediyor. Valilik onaylı hesaba erişim yok. Para çıkışı yok. Herkes bunu bilsin. İkbal'in ölüme terk edilmemesi gerekir'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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