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Nevzat Aydın Panelde Fenalaştı: Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Nevzat Aydın Panelde Fenalaştı: Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2024 - 16:20

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Trabzon’da katıldığı bir panelde fenalaştı. Plaket verileceği sırada ayakta durmakta zorlandığı görülen Nevzat Aydın, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevzat Aydın’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

Girişimci Nevzat Aydın’ın fenalaştığı anların görüntüsü 👇

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Nevzat Aydın, Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bir Şey Yapmalı!” sloganı ile düzenlenen panele katıldı.

Nevzat Aydın, Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bir Şey Yapmalı!” sloganı ile düzenlenen panele katıldı.

Haber61’in haberine göre, Nevzat Aydın programda plaket verileceği sırada fenalaştı.

Haber61’in haberine göre, Nevzat Aydın programda plaket verileceği sırada fenalaştı.

Ayakta durmakta zorluk çeken Nevzat Aydın sonrasında ambulansla kontrol amaçlı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayakta durmakta zorluk çeken Nevzat Aydın sonrasında ambulansla kontrol amaçlı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevzat Aydın’ın fenalaştığı anların görüntüsü 👇

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Nevzat Aydın kimdir? 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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