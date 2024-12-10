Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ve YemekSepeti Kurucusu Nevzat Aydın Birbirine Girdi
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ve YemekSepeti Kurucusu Nevzat Aydın Birbirine Girdi
İbrahim Haskoloğlu sosyal medyanın tanınan gazetecilerindendi. Özellikle büyük veri sızıntılarını ve vatandaşın kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasını konu eden haberleriyle tanınan genç gazeteci geçtiğimiz gün aldığı tehditler nedeniyle yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı. Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise Haskoloğlu'nun yazısındaki bir ifadeyi şüpheli buldu. Ardından karşılıklı suçlamalar ve hakaretler havada uçuştu.
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İbrahim Haskoloğlu veri sızıntısı skandalında Yemeksepeti'ni işaret etmiş, platform genç gazeteciye dava açmıştı.
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Veda yazısındaki yazım yanlışı ise bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.
Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise bu hatayı manidar buldu.
Ardından Nevzat Aydın'ın haberleri sildirmesi için para teklif ettiği iddiası geldi. Ardından cezadan kurtulmak için bakanlığa gidildiğini öne sürdü.
Ardından Nevzat Aydın iddiaları reddedip Nevzat Aydın şu satırları yayınladı.
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Haskoloğlu kendisine 2 milyon lira teklif edildiğini öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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