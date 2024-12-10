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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ve YemekSepeti Kurucusu Nevzat Aydın Birbirine Girdi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ve YemekSepeti Kurucusu Nevzat Aydın Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2024 - 13:04

İbrahim Haskoloğlu sosyal medyanın tanınan gazetecilerindendi. Özellikle büyük veri sızıntılarını ve vatandaşın kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasını konu eden haberleriyle tanınan genç gazeteci geçtiğimiz gün aldığı tehditler nedeniyle yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı. Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise Haskoloğlu'nun yazısındaki bir ifadeyi şüpheli buldu. Ardından karşılıklı suçlamalar ve hakaretler havada uçuştu.

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İbrahim Haskoloğlu veri sızıntısı skandalında Yemeksepeti'ni işaret etmiş, platform genç gazeteciye dava açmıştı.

İbrahim Haskoloğlu veri sızıntısı skandalında Yemeksepeti'ni işaret etmiş, platform genç gazeteciye dava açmıştı.

Ardından kendisinin pek çok veri çalınması haberi medyada yer buldu. Haskoloğlu geçtiğimiz gün ülkeyi terk etme kararını açıkladı.

Veda yazısındaki yazım yanlışı ise bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.

Veda yazısındaki yazım yanlışı ise bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise bu hatayı manidar buldu.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ise bu hatayı manidar buldu.

Ardından Nevzat Aydın'ın haberleri sildirmesi için para teklif ettiği iddiası geldi. Ardından cezadan kurtulmak için bakanlığa gidildiğini öne sürdü.

Ardından Nevzat Aydın'ın haberleri sildirmesi için para teklif ettiği iddiası geldi. Ardından cezadan kurtulmak için bakanlığa gidildiğini öne sürdü.

Ardından Nevzat Aydın iddiaları reddedip Nevzat Aydın şu satırları yayınladı.

Ardından Nevzat Aydın iddiaları reddedip Nevzat Aydın şu satırları yayınladı.
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Haskoloğlu kendisine 2 milyon lira teklif edildiğini öne sürdü.

Haskoloğlu kendisine 2 milyon lira teklif edildiğini öne sürdü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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