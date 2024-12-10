İstanbul Emniyeti'nden Anlamlı Paylaşım: Beşiktaş Terör Saldırısının 8. Yılında Şehitler Anıldı

10 Aralık 2016, Türkiye tarihine kara bir gün olarak geçti. İstanbul Vodafone Park Stadı yakınlarında gerçekleşen çifte patlamayla 46 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi yaralandı. Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının hemen ardından, saat 22.29’da meydana gelen bu hain saldırı, ülkeyi derinden yaraladı. Bugün, bu hain saldırının 8. yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şehitlerimizi anmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı.
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Patlamaların ilki, stat çevresinde görev yapan çevik kuvvet polislerini hedef aldı. İkinci patlama ise bir canlı bomba saldırısı olarak gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin 39’u polis, 7’si sivildi.
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Saldırının 8. yıl dönümünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayımladığı anlamlı bir mesajla şehitleri andı. Paylaşımda, “Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 8 yıl geçti. Unutmadık, unutmayacağız... Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları Şâd Olsun” ifadeleri yer aldı.
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