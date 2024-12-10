İstanbul Emniyeti'nden Anlamlı Paylaşım: Beşiktaş Terör Saldırısının 8. Yılında Şehitler Anıldı

10 Aralık 2016, Türkiye tarihine kara bir gün olarak geçti. İstanbul Vodafone Park Stadı yakınlarında gerçekleşen çifte patlamayla 46 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi yaralandı. Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının hemen ardından, saat 22.29’da meydana gelen bu hain saldırı, ülkeyi derinden yaraladı. Bugün, bu hain saldırının 8. yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şehitlerimizi anmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı.