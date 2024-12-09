Ekonomist Ali Ağaoğlu, Suriyelilerin Dönüşünün Yaratacağı Etkiyi Yorumladı: "Eleman Bulmak Zor Olacak"
Ekonomist Ali Ağaoğlu, Suriyelilerin Dönüşünün Yaratacağı Etkiyi Yorumladı: "Eleman Bulmak Zor Olacak"
Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Türkiye'de bulunan göçmenlerin dönüş yapma ihtimali gazeteciler ve siyasi isimler tarafından dillendiriliyor. 3 milyonun üzerinde Suriyeli nüfusun yaşadığı Türkiye'de pek çok alanda çalışan göçmenlerin gitmesiyle oluşabilecek ihtimalleri gazeteci ve ekonomist Ali Ağaoğlu CNBC-e ekranlarında değerlendirdi. Suriyeli göçmenlerin dönüşünün beklendiği kadar hızlı olmayacağını söyleyen Ağaoğlu, 'Güneydoğu bölgesinde Suriyelilerden boşalan iş gücü piyasasına eleman bulmak zor olacak' dedi.
Kaynak: CNBC-e
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci ve ekonomist Ali Ağaoğlu, Suriye'de rejimin değişmesi sonrası Türkiye'deki göçmenlerin ülkelerine dönmeleri durumunda iş gücü piyasasında yaşanabilecekleri CNBC-e'nin '4'te Ekonomi' programında Melis Hazal Karagöz'e değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye'ye dönüşün beklendiği gibi hızlı bir şekilde olmayacağını söyleyen Ağaoğlu, Güneydoğu bölgesindeki işletmelerde ucuz iş gücü olarak çalışan göçmenlerin yaratacağı bir etki olacağını söyleyerek, "Bölgede Suriyelilerden boşalan iş gücü piyasasına eleman bulmak zor olacak" dedi.
İşte programın ilgili bölümü; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın