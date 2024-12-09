Taksici Hamdi ve Ukraynalı Kadının Pozitiflik Dolu Diyaloğu: "Türk Milletine Minnettarım"

Sosyal medyada @taksici.hamdi ismiyle tanınan Hamdullah Bal, takside müşterileriyle çektiği içten videolarla biliniyor. Son olarak taksisine binen Ukraynalı bir kadınla olan sohbeti, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan genç kadın, araç hareket halindeyken Taksici Hamdi’nin portresini çizdi ve bu sırada geçen diyalog yüzlerde gülümseme bıraktı.